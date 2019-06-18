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13:33

Александр Шестун порезал себя во время судебного заседания

фото ЗакС политика Александр Шестун порезал себя во время судебного заседания

Экс-руководитель Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун порезал себе руки во время заседания Гарнизонного военного суда, поделилась с "Новой газетой" председатель общественного комитета "Свободу Шестуну" Влада Русина.

Слушание, уточнила активистка, было экстренно прервано, а бывшего чиновника увезли на скорой в больницу. О его состоянии на данный момент ничего не известно.

"Более года я подвергаюсь пыткам и избиениям, находясь за решеткой без единого доказательства вины. <...> Поэтому у меня остается только один козырь, один «патрон» - моя жизнь. Именно поэтому я делаю голодовку и все остальное", - заявил перед актом своеобразного манифеста Шестун.

На заседании рассматривалось заявление подсудимого о возможной причастности подмосковного генерала ФСБ Ивана Ткачева в коррупции. Русина уточнила, что Шестун собирался сделать заявление и о "генерале ФСБ Дорофееве, засветившимся в деле Ивана Голунова". Также общественница сообщила, что 14 июня Шестун вновь возобновил голодовку.

Уголовное преследование чиновника связано с инкриминируемыми ему манипуляциями с подмосковной землей на сотни миллионов рублей, однако сам он считает себя жертвой политического самосуда: в начале 2018 года он поддержал протест жителей нескольких городов Подмосковья, восставших против строительства мусорных полигонов. По его убеждению, именное данное обстоятельство не понравилось властям, в связи с чем после угроз и "неформальных" переговоров, не поколебавших его позицию, чиновника поместили под стражу.

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14:34    
Резать руки - типичный приём уголовников для попадания в больничку, и больше ничего. Публичная провокация как и голодовка. Своей бесценной жизнью они дорожат, знают, что спасут. Вор-провокатор !

13:39    
У Шестуна выявлено состояние на 10 миллиардов руб.! Откуда такое богатство у районного чиновника, если он не мошенник, как Шестун утверждает?

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