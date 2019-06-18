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13:57

ВС РФ выступил за отмену клеток в залах судов

фото ЗакС политика ВС РФ выступил за отмену клеток в залах судов

Верховный суд России считает резонной инициативу, предполагающую исключение клеток для подсудимых из залов заседаний, передает РИА "Новости" заявление председателя ВС РФ Вячеслава Лебедева.

"Позиция Верховного суда всегда была одна, мы ее никогда не меняли. Мы поддерживаем предложение, которое было озвучено в Совете Федерации. Правосудие можно осуществлять без клеток", - констатировал Лебедев.

За отмену судебных "каморок" уже давно ратует спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Держать в клетке людей под телекамерами - не обвиненных ни в чем, невиновных, пока суд длится - это негуманно, недостойно, мы человеку вообще ломаем жизнь. А если суд его оправдает, а он уже в клетке посидел, его везде показали?", - негодовала чиновница.

Законотворческая инициатива, предполагающая исключение из судебных ведомств клеток, в которых содержатся предстающие перед буквой закона люди, была внесена на рассмотрение Госдумы в ноябре 2018 года. Предполагается, что изменения будут внесены в статью 9 УПК (Уважение чести и достоинства личности) новым подпунктом, воспрещающим помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в судах, а также использовать "иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом". В пояснительной записке уточняется, что пребывающие в клетке граждане изолируются от процесса, что препятствует их законному праву на получение квалифицированной юрпомощи.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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