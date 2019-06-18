Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:20

Милонов объяснил различия между "хорошей" и ЛГБТ-радугами

фото ЗакС политика Милонов объяснил различия между "хорошей" и ЛГБТ-радугами

Убежденный приверженец традиционных ценностей Виталий Милонов, избранный в Государственную думу от Петербурга, выступил с неожиданной для себя стороны при обсуждении нового здания "Екатеринбург-Экспо", где через месяц должен будет выступить президент Владимир Путин. Фасад конгресс-холла многим комментаторам своей пестротой напомнил внешний вид флага, ассоциирующегося с ЛГБТ-сообществом. Несмотря на то, что депутат известен своим последовательным непримиримым отношением к сексуальным меньшинствам и всему им сопутствующему, облик новой постройки его ничуть не смутил. Напротив, он увидел в нем некий здравый ответ ЛГБТ-символике.

"Если это нормальная радуга, где семь цветов, то почему мы позволим каким-то мутантам воровать нашу радугу? У них есть „радуга курильщика“, нездоровая, шестицветная. В нормальной радуге ничего плохого нет — это символ завета Бога с человеком", - вступился за "Екатеринбург-Экспо" Милонов в разговоре с изданием URA.RU.

Если у кого-то есть сомнения в сказанном, то такое событие, как скорое появление президента в конгресс-холле, точно не позволит злым силам навредить зданию и его посетителям, уверен законотворец.

"Конгресс-холл, где Путин встречается с другими президентами, — это символ нашей хорошей радуги. И Владимир Владимирович защищает ее от нападок всяких нехристей", - заключил Милонов.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS, на котором должна будет каким-либо образом проявиться обещанная депутатом защита от нехристей, пройдет в июле.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
16:03 Муниципал: Замглавы администрации «Звездного» только через 9 дней узнал об объявленных в МО выборах

15:59 По решению Верховного суда семь политических партий прекратили существование

15:47 Муниципал: Вишневский: В МО Пулковский меридиан выборы назначили 9 июня

15:37 Медведеву видится правильным повышение детских пособий до прожиточного минимума

15:19 Паблик «Жизнь в Кудрово» заинтересовал Центр «Э» из-за комментариев о «Единой России»

14:59 Белковский раскрыл секрет успеха Сечина   1

14:56 СПЧ представил правительству свои меры по отказу от одноразового пластика

14:31 КС РФ запретил властям отказывать в проведении митингов из-за неуказанных мер безопасности

14:20 Милонов объяснил различия между "хорошей" и ЛГБТ-радугами

13:57 ВС РФ выступил за отмену клеток в залах судов

13:53 Муниципал: В «молчаливой» очереди у ИКМО Сосновское узнали сотрудника муниципалитета   1

13:49 Муниципал: Рабочая группа вынесла на заседание ГИК вопросы о «тайном» назначении выборов

13:33 Александр Шестун порезал себя во время судебного заседания   2

13:11 Госдума одобрила закон о приостановке ДРСМД   1

12:56 Москалькова выступает за исключение пищевого мака из списка наркотиков

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.