Милонов объяснил различия между "хорошей" и ЛГБТ-радугами

Убежденный приверженец традиционных ценностей Виталий Милонов, избранный в Государственную думу от Петербурга, выступил с неожиданной для себя стороны при обсуждении нового здания "Екатеринбург-Экспо", где через месяц должен будет выступить президент Владимир Путин. Фасад конгресс-холла многим комментаторам своей пестротой напомнил внешний вид флага, ассоциирующегося с ЛГБТ-сообществом. Несмотря на то, что депутат известен своим последовательным непримиримым отношением к сексуальным меньшинствам и всему им сопутствующему, облик новой постройки его ничуть не смутил. Напротив, он увидел в нем некий здравый ответ ЛГБТ-символике.

"Если это нормальная радуга, где семь цветов, то почему мы позволим каким-то мутантам воровать нашу радугу? У них есть „радуга курильщика“, нездоровая, шестицветная. В нормальной радуге ничего плохого нет — это символ завета Бога с человеком", - вступился за "Екатеринбург-Экспо" Милонов в разговоре с изданием URA.RU.

Если у кого-то есть сомнения в сказанном, то такое событие, как скорое появление президента в конгресс-холле, точно не позволит злым силам навредить зданию и его посетителям, уверен законотворец.

"Конгресс-холл, где Путин встречается с другими президентами, — это символ нашей хорошей радуги. И Владимир Владимирович защищает ее от нападок всяких нехристей", - заключил Милонов.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS, на котором должна будет каким-либо образом проявиться обещанная депутатом защита от нехристей, пройдет в июле.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.