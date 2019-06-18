СПЧ представил правительству свои меры по отказу от одноразового пластика

Члены президентского Совета по правам человека обратились к правительству с предложением разработать комплекс мер, который бы позволил гражданам России постепенно отказаться от использования пластиковых пакетов, а также одноразовой упаковки и посуды, передает "Коммерсант".

Авторы заявления обращают внимание министров на то, что в РФ до сих пор не приняты практически никакие меры, касающиеся вторичной переработки продукции из различных видов пластмасс, и не принята программа по безопасной утилизации уже имеющегося материала - несмотря на то, что в законодательстве эти меры считаются приоритетными.

Между тем за последние 20 лет количество образующегося в России мусора увеличилось в несколько раз и на данный момент составляет порядка 5 млрд тонн отходов. Площадь свалок превышает 4 млн гектаров, а число строящихся полигонов постоянно растет. Причина кроется в неконтролируемом росте потребительского мусора, в том числе ввиду использования одноразового пластика, что в совокупности с низкой извлекаемостью сырья на переработку приводит к массовому загрязнению российских земель.

В связи с перечисленным выше СПЧ призывает правительство разработать план поэтапного сокращения производства одноразовой посуды и упаковки для розничной торговли в плоть до полного отказа от них.

В Роспотребнадзоре и Минприроды предложения президентского совета поддержали, однако в министерстве полагают, что в условиях рыночной экономики для таких ограничений должны быть понятные бизнесу экономические стимулы.