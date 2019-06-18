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14:59

Белковский раскрыл секрет успеха Сечина

фото ЗакС политика Белковский раскрыл секрет успеха Сечина

"Аппаратное" поведение главы "Роснефти" Игоря Сечина, часто называемого политологами и журналистами де-факто вторым человеком в государстве, признал образцовым политтехнолог и публицист Станислав Белковский и разложил его на составляющие, позволившие ему достичь столь серьезного влияния. Для того, чтобы иметь хотя бы малейшую возможность повторить успех одного из богатейших и авторитетных людей в стране, пишет он в своей колонке в журнале "Сноб", необходимо следовать трем базовым принципам.

"Твоим прямым противником должен быть непосредственно неопровержимый враг Владимира Владимировича — и никто иной", - называет политолог первичное условие. В качестве живых примеров приводятся судьбы бизнесменов Михаила Ходорковского и Владимира Евтушенкова, которые, как принято считать, "перешли дорогу" Сечину, но при этом сильно раздражали и первое лицо, за что поплатились свободой.

Пункт второй - методика, которой Сечин, по мнению автора, с годами овладел в совершенстве - "идти надо строго до конца, раненых на поле боя не оставляя".

Наконец, венчает всю предложенную конструкцию презрение к обществу. На него в устраивающей Путина картине мира желательно "плевать" и как можно более демонстративно. Исполнителей, которые следуют этому правилу, по мнению Белковского, президент высоко котирует.

"Единственная твоя репутация — в глазах топ-босса. Другой репутации не бывает. Общественное мнение существует, чтобы его игнорировать", - считает автор статьи.

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16:09    
И это лицо?

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