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15:19

Паблик «Жизнь в Кудрово» заинтересовал Центр «Э» из-за комментариев о «Единой России»

фото ЗакС политика Паблик «Жизнь в Кудрово» заинтересовал Центр «Э» из-за комментариев о «Единой России»

Администратор сообщества «ВКонтакте» «Жизнь в Кудрово» Павел Демин сообщил ЗАКС.Ру, что ему звонили из Центра «Э» из-за комментариев некоторых посетителей паблика. По словам Демина, речь идет о сообщениях о партии «Единая Россия», президенте Россиской Федерации и администрации муниципалитета.

По словам администратора, правоохранители не озвучили сами комментарии, вызвавшие их недовольство. Демин связывает интерес силовиков с муниципальными выборами, которые пройдут в городе Кудрово в сентябре.

Создатели сообщества, по словам Демина, не планируют участвовать в выборах, но предоставляют возможность высказаться кандидатам, наблюдателям и жителям города.

- Я стараюсь придерживаться нейтралитета и, когда начались разговоры о выборах в паблике, несколько раз писал, что мое сообщество открыто для диалога любых кандидатов с жителями. Действующие представители администрации (они же кандидаты) игнорируют возможности для диалога с жителями на протяжении всего существования сообщества, - объяснил администратор.

Он также отметил, что сотрудники Центра «Э» звонят ему не в первый раз. До этого они тревожили Демина весной, чтобы сообщить, что некоторые комментарии в его сообществе «вызывают вопросы». Вскоре на администратора пожаловались в налоговую службу, якобы он занимается незаконной предпринимательской деятельностью. По словам Демина, за неделю до этого он объявил о начале сбора средств в помощь погорельцам.

Паблик «Жизнь в Кудрово» существует с 2012 года. Там публикуются новости пригорода Петербурга Кудрово и объявления местных жителей. 

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