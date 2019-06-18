По решению Верховного суда семь политических партий прекратили существование

По иску Министерства юстиции Верховный суд России ликвидировал семь политических партий за то, что их деятельность не совпадала с требованиями законодательства о выборах, передает радиостанция "Свобода".

В "черный список" вошли политические организации под названиями: "Альянс зелёных", "За женщин России", "Союз горожан", "Города России", Партия пенсионеров России, Социал-демократическая и Народная партии России.

Одна из главных правовых претензий - неучастие этих партий в выборах с 2012 года. Согласно действующему законодательству, если партия не выдвигает своих кандидатов как минимум в 10 процентах субъектов РФ столь длительное время, это дает повод ее уничтожить как юридическое лицо.

Любопытно, что три из семи партий имеют отношение к знаменитому политтехнологу Андрею Богданову. Специфическую славу он приобрел, регистрируя партии под названиями уже имеющихся оппозиционных движений и тем самым приобретая "авторство" на эти названия. На Богданова неоднократно жаловался политик Алексей Навальный, которому неоднократно приходилось из-за таких ситуаций переименовывать свою политическую силу. Впрочем, ни под одним из названий ее не зарегистрировали до сих пор.