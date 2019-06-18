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15:59

По решению Верховного суда семь политических партий прекратили существование

фото ЗакС политика По решению Верховного суда семь политических партий прекратили существование

По иску Министерства юстиции Верховный суд России ликвидировал семь политических партий за то, что их деятельность не совпадала с требованиями законодательства о выборах, передает радиостанция "Свобода".

В "черный список" вошли политические организации под названиями: "Альянс зелёных", "За женщин России", "Союз горожан", "Города России", Партия пенсионеров России, Социал-демократическая и Народная партии России.

Одна из главных правовых претензий - неучастие этих партий в выборах с 2012 года. Согласно действующему законодательству, если партия не выдвигает своих кандидатов как минимум в 10 процентах субъектов РФ столь длительное время, это дает повод ее уничтожить как юридическое лицо.

Любопытно, что три из семи партий имеют отношение к знаменитому политтехнологу Андрею Богданову. Специфическую славу он приобрел, регистрируя партии под названиями уже имеющихся оппозиционных движений и тем самым приобретая "авторство" на эти названия. На Богданова неоднократно жаловался политик Алексей Навальный, которому неоднократно приходилось из-за таких ситуаций переименовывать свою политическую силу. Впрочем, ни под одним из названий ее не зарегистрировали до сих пор.

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