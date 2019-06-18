"Петербургский метрополитен" увеличил сумму иска к обвиняемым в теракте 2017 года

ГУП "Петербургский метрополитен" укрупнил сумму иска к подсудимым, проходящим по уголовному делу о теракте в городской подземке в апреле 2017 года, передает "Петербургский дневник".

Сумма увеличилась вследствие того, что к делу был приобщен еще один иск от потерпевшей, потребовавшей компенсацию. Женщина написала заявление в марте и попросила ГУП возместить ей 213 тысяч рублей. Именно на эту сумму и увеличился общий размер иска, достигнув 111 млн рублей. Одна цифра всё ещё может подвергаться коррекции - например, если за компенсацией обратятся новые потерпевшие.

Следует отметить, что в расчетную смету иска входят не только компенсации пострадавшим, но и проведенные ремонтные работы, а также упущенная выгода метрополитена за 3 и 4 апреля 2017 года ввиду резкого снижения числа пассажирских перевозок.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года. В результате действий смертника Акбаржона Джалилова взрывное устройство сдетонировало в разгар рабочего дня в вагоне, когда поезд находился на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 16 человек и более 100 пострадало. В тот же день был предотвращен еще один взрыв на станции метро "Площадь Восстания": саперы обезвредили взрывчатое вещество, спрятанное в бесхозной сумке в подземном вестибюле.

На скамье подсудимых - 11 человек. Никто из не признал своей вины.