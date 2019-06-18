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18 июня, 17:28

Гудков жалуется на провокаторов, мешающих ему собирать подписи

фото ЗакС политика Гудков жалуется на провокаторов, мешающих ему собирать подписи

Политик Дмитрий Гудков, занятый продвижением членов своей команды в Мосгордуму, рассказал в Facebook о препятствиях, с которыми ему и его соратникам приходится сталкиваться на встречах с жителями и непосредственно при сборе подписей.

Последним событием такого рода стало появление на одной из встреч пожилого мужчины, который демонстративно стал звонить в полицию.

"Срочно приезжайте! Тут Гудков политикой занимается! Да, возможно, при детях. Прямо на улице!", - попали на камеру слова не представившегося гражданина.

Однако, анализирует демократ, это еще самый с виду безобидный случай, поскольку его все чаще стали караулить представители скандально известных своими насильственными акциями организаций НОД и SERB.

"Стали звать полицию и кричать, что «а вот тут национал-предатели нарушают!» От «Патриотов» устойчиво разило национальным напитком. Избавиться от них удалось, впрочем, довольно быстро", - описал Гудков общение с молодежью, поддерживающей политический курс власти.

"Насолили" ему и справедливороссы, выставив кандидата, чьи фамилия, имя и отчество полностью совпадают с кандидатом, ранее выдвинутым "Объединенными демократами" Гудкова. Этим жестом, по его словам, эсеры "не погрешили против репутации партии-спойлера". 

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18 июня, 23:18    
17:52 - Не сопли, а говно. Не Гудков, а ты.

18 июня, 17:52    
Ну, вот Гудков опять плачется и сопли по щекам размазывает...

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