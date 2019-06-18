ГАТИ будет искать изъяны в благоустройстве Петербурга с помощью беспилотника

Сотрудники Государственной административно-технической инспекции при помощи коллег из компании "Геоскан" будут обследовать городскую местность и выявлять её проблемы при помощи беспилотного аэрофотосъемочного дрона.

Устройство способно создавать детальную трехмерную модель снимаемых им участков, вследствие чего от взора специалистов не уйдет ни один изъян в благоустройстве.

Площадь исследованной территории составила 4,5 квадратный километра. В экспериментальном режиме беспилотник частично облетел Центральный район, а именно - изучил набережную реки Фонтанки, Английскую набережную и Невский проспект. Выбор пал на центр города не случайно: свою роль сыграли уплотнительная застройка и наличие знаковых туристических объектов.

По выгрузки данных на компьютер будет создана точная 3D-модель изученной территории, после чего инспекторы смогут выявить нарушения содержания кровель и фасадов жилых и нежилых зданий.