Росстат отчитался о внушительном скачке цен на бензин в мае

Росстат опубликовал отчет о динамике стоимости российского топлива в розничных пунктах реализации. Так, по сведениям статистов, в мае цены на бензин в нескольких регионах РФ резко подскочили в среднем на 17,5%. На подорожание топлива жаловались жители Сибири и Дальнего Востока. Помимо прочего, выросла стоимость и некоторых видов продукции, изготавливаемой из углеводородного сырья: на 18% - на газовый стабильный конденсат, на 8,4% - на сжиженные пропан и бутан, а также на строительные, дорожные и кровельные битумы и сырую нефть.

17 июня российский премьер Дмитрий Медведев поручил своему коллеге Дмитрию Козаку изучить сведения о резком скачке цен на топливо.

"Если это какой-то просто всплеск, то это одна ситуация. Если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости", - уточнил, общаясь с Козаком, глава правительства.

В конце мая Независимый топливный союз уже прогнозировал резкий скачок цен на бензин в России.

Ранее, напомним, правительство договорилось с крупными игроками нефтяной отрасли о заморозке цен на топливо до июля текущего года.