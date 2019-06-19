"Социальное такси" в Петербурге будет доступно для новых категорий горожан

Заксобрание Петербурга 19 июня приняло в первом чтении законопроект врио губернатора Петербурга Александра Беглова о расширении перечня граждан, которые могут пользоваться «социальным такси».

Согласно инициативе, воспользоваться услугой смогут инвалиды по зрению II группы, нуждающиеся в тактильных опорных тростях (таких в городе 1566 человек); дети-инвалиды, имеющие третью или вторую степень ограничения способности к контролю за своим поведением (3139 человек) и онкобольные дети-инвалиды, нуждающиеся в проведении радиотерапевтических либо химиотерапевтических методов лечения (5696 человек).

Отметим, депутаты ЗакСа, в свою очередь, предложили дать права пользования «социальным такси» всем ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Пользователи «социального такси» могут бесплатно добраться на нем до ряда «социально значимых объектов», к которым, в частности, относятся офиса уполномоченных по правам человека и ребенка, органы власти, пенсионные фонды, медицинские и образовательные учреждения, вокзалы и аэропорты.

Сергей Еремеев

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