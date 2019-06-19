Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

12:14

Елин: Вопрос о пересмотре соглашения по ЗСД на повестке не стоит

фото ЗакС политика Елин: Вопрос о пересмотре соглашения по ЗСД на повестке не стоит

Смольный не планирует пересматривать концессионное соглашение, по которому оператор Западного скоростного диаметра «Магистраль Северной столицы» ежегодно получает компенсации из городской казны за недополученную прибыль, заявил вице-губернатор Евгений Елин, выступая в Заксобрании.

По словам Елина, город дорожит стабильными отношениями со своими партнерами. Пересматривать заключенные соглашения, по мнению чиновника, необходимо только при чрезвычайных обстоятельствах.

С предложением о пересмотре соглашения и прекращении выплат концессионеру выступил лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
14:08 Пикетировавшему ЗакС коммунисту Машковцеву дали высказаться перед депутатами

13:55 Муниципал: Артеменко и Грязневич попросили ЗакС не мешать кандидатам в муниципальные депутаты

13:51 Варламов зовет петербуржцев участвовать в развитии трамвайной сети

13:42 Смольный расторг договоры аренды участков парка на Смоленке, отданных под застройку

13:36 Следствие предъявит обвинения трем россиянам и украинцу по делу о крушении MH17 над Донбассом

13:25 Макаров заверил Машковцева, что отправлял ему приглашение для выступления в ЗакСе

13:13 Муниципал: Макаров призвал петербуржцев сообщать в Горизбирком о "тайных" назначениях муниципальных выборов

13:08 Макаров: Довыборы в ЗакС пройдут в третье или четвертое воскресенье сентября

13:02 Bellingcat назвала имена военных, предположительно причастных к крушению рейса MH17 над Донбассом   1

12:54 Муниципал: В ИКМО МО «Звездное» очередь на прием документов кандидатов   1

12:43 На пользователей «ВКонтакте» заводят дела из-за комментариев о протестах в Шиесе

12:30 ЗакС одобрил исполнение бюджета Петербурга за 2018 год   1

12:14 Елин: Вопрос о пересмотре соглашения по ЗСД на повестке не стоит

12:06 На журналистов Азара и Нестерову составили протоколы из-за марша в поддержку Голунова в Москве

11:38 Лукашенко лично поручил отменить запрет на въезд в Беларусь двум активисткам Pussy Riot

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.