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13:51

Варламов зовет петербуржцев участвовать в развитии трамвайной сети

фото ЗакС политика Варламов зовет петербуржцев участвовать в развитии трамвайной сети

Ведущий вместе с политиком Максимом Кацем муниципальную кампанию в Петербурге блогер и урбанист Илья Варламов напомнил читателям своего блога о том, что у всех желающих избраться в местные советы остались считанные дни, и при этом "свободных мест" в "хороших" округах - достаточно. На этот раз автор решил "заманить" людей на выборы в качестве кандидатов проблемой трамвайного движения. Легендарный, любимый миллионами петербургский трамвай, с сожалением признает Варламов, последовательно уничтожается Смольным с 2000-х годов, и у горожан должна найтись мотивация для исправления ситуации. 

"Старые гремучие трамваи стоят в пробках, часто не доезжают туда, куда надо людям (самый яркий пример – Лиговский проспект) и сильно зависят от любого ДТП или скопления автомобилей на путях. Трамвай оказывается неэффективным, еле ползёт, пассажиры теряют время или просто не пользуются общественным транспортом, а город теряет деньги из-за простоя вагонов. Но властям до этого дела нет", - гласит часть его тезисов. 

Ужасной Варламов считает дорожную обстановку на Садовой улице и возле станции метро "Василеостровская", предлагая обособить трамваи и автобусы. Для удобства пассажиров у трамвайных путей он предлагает установить повышенные платформы, позволяющие заходить в транспорт, не являющийся низкопольным. 

Очевидными условиями для совершенствования петербургской трамвайной сети блогер называет возвращение связи между Пискаревкой и центром города, а также обновление подвижного состава на 70 процентов.

Между тем, зарегистрироваться кандидатам в муниципалы не так уж и просто. О препятствиях на этом пути неоднократно писал ЗАКС.Ру.

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