Шульман: Единороссы бросили своих избирателей

На примере того, как протекает предвыборная кампания кандидатов, "метящих" в Московскую городскую думу, политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман напомнила слушателям своей радиопрограммы, что впервые в своей истории партия "Единая Россия" не выдвигает на выборы ни одного кандидата. Это, как минимум, выглядит, с ее точки зрения, странно, хоть и подлежит рациональному объяснению. Не менее странно для нее и то, что медиасообщество этот казус пока не особенно заметно волнует: публично и громко так никто из журналистов вопрос еще не ставил и не обращался напрямую к наиболее "медийным" лицам ЕдРа - ни к депутатам Госдумы, ни к спикеру городского собрания законотворцев.

"Существует партия, и у нее там много всяких публичных лиц. Так вот никто, насколько я понимаю, не спросил их, почему они так бросили своих избирателей, лишили их выбора? А как же их база поддержки? Они хотят видеть кандидатов от «Единой России», но не видят их", - подчеркнула ученый.

Как опытный наблюдатель за электоральными процессами, Шульман ответственно заявила, что в подавляющем числе случаев, когда та или иная партия внезапно уклоняется от участия в выборах, этому приводятся какие-либо, хотя бы формальные или демагогические объяснения для "сохранения лица". Однако, со стороны единороссов этого пока не наблюдается.

"С точки зрения политической целесообразности это связано с тем, что при нынешнем состоянии общественного мнения выдвигаться от партии, которая воспринимается как партия власти, это, в общем, явный путь к провалу", - ответила политолог за самих членов ЕР.

По ее словам, усложнение законодательства о выборах и введение разного рода фильтров сейчас оборачивается против самой власти, которая ввиду новейшей конъюнктуры вынужденно "прячется" в фигурах якобы самовыдвиженцев, испытывающим огромные сложности с тем, чтобы эти фильтры преодолеть.