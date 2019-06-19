Жириновский устроил очередной скандал в стенах Думы

Отклонение большинством депутатов Государственной думы законопроекта о российском гражданстве, предложенного ЛДПР, вызвало у бессменного лидера партии Владимира Жириновского вспышку неконтролируемого гнева, пишет "Интерфакс". Выразив свое возмущение с трибуны, он решил демонстративно покинуть зал заседаний. Уходя и крича, он обозвал коллег по законодательному органу "предателями" и объявил парламенту "позор".

"Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находится, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан", - было его последними словами, сказанными в микрофон.

Суть внесенной "жириновцами" инициативы состоит в упрощении процедуры получения российского гражданства для этнических русских, никогда не проживавших в России в течение пяти лет без перерыва, как того требуют действующие нормы.