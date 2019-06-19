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18:44

По политическим причинам профессор Соловей и МГИМО расторгают трудовой договор

фото ЗакС политика По политическим причинам профессор Соловей и МГИМО расторгают трудовой договор

Появившиеся в начале лета слухи о разногласиях идеологического характера между политологом Валерием Соловьем и МГИМО, в котором он работает с 2008 года, получили свое подтверждение. На своей странице в Facebook ученый рассказал о том, что подал заявление об уходе с формулировкой "по собственному желанию".

"По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел. Я с пониманием отношусь к этому нежеланию. И буду признателен, если впредь меня никоим образом не станут ассоциировать с МГИМО", - сообщил политолог.

Все чаще выступающий с резкой критикой действующей власти и свободно рассуждающий о неизбежности революционного взрыва, выступающий с лекциями в штабах Алексея Навального, Соловей признался, что новейший поворот событий в его профессиональной карьере был для него предсказуем.

"К преподаванию более не вернусь. Россия вступает в эпоху крутых перемен, и я намерен принять в них самое живое участие". - анонсировал уходящий из государственного вуза профессор.

О вынужденном расставании со студентами, которым он "пытался привить чувство собственного достоинства и здравый смысл", Соловей сожалеет.

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19:26    
Все внутренние и внешние враги России должны быть нейтрализованы, как минимум! Тогда победим!

19:24    
Если нет сеьрьезных аргументов, даватайте сожгем или уволим оппонента!!!

19:10    
Наконец-то эту прозападную мразь выгнали с позором из приличного вуза!

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