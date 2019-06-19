Быков рад тому, что политически активные россияне стали более брезгливы

Публицист и литератор Дмитрий Быков, регулярно рисующий российскую политическую действительность "широкими мазками", обнаружил в ней новую краску. По его наблюдениям, окончательно установился некий водораздел между властью и обществом, и полутонов тут уже быть не может: в своем повседневном поведении и суждениях нужно занимать одну из сторон, а посередине места уже не осталось. Это, по его мысли, одна из форм своеобразной "новой искренности", в которой есть безусловные плюсы.

"Если работа мешает сказать правду, надо ли цепляться за такую работу? Если нет политики, нужна ли кафедра политологии? Если высшее учебное заведение превращается в гетто, которое до поры вынуждены терпеть ради видимости либерализма, надо ли изумляться, что там портятся нравы, процветают интриганство и стукачество?", - задается он в газете "Собеседник" вопросами, содержащими в себе ответ.

Меняется, следуя тренду, и понятийный аппарат, и публично используемая лексика, замечает писатель. То, что раньше стеснительно маркировалось как "конформизм", теперь все большее количество политически активных россиян свободно называет "коллаборационизмом", который трудно оправдать даже какой-либо благотворительностью или воплощаемой в жизнь "теорией малых дел". Особенно хорошо заметно Быкову это на одной из его работ: он, помимо всего прочего, школьный учитель.

"У современных детей среди многих полезных чувств особенно сильно развита брезгливость. И российской власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и взаимно унизительных компромиссов", - постулировал писатель.

Именно последнее обстоятельство позволяет судить о наступившей эпохе, считает он, как о "прекрасной".