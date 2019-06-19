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Новости

19:53

Быков рад тому, что политически активные россияне стали более брезгливы

фото ЗакС политика Быков рад тому, что политически активные россияне стали более брезгливы

Публицист и литератор Дмитрий Быков, регулярно рисующий российскую политическую действительность "широкими мазками", обнаружил в ней новую краску. По его наблюдениям, окончательно установился некий водораздел между властью и обществом, и полутонов тут уже быть не может: в своем повседневном поведении и суждениях нужно занимать одну из сторон, а посередине места уже не осталось. Это, по его мысли, одна из форм своеобразной "новой искренности", в которой есть безусловные плюсы. 

"Если работа мешает сказать правду, надо ли цепляться за такую работу? Если нет политики, нужна ли кафедра политологии? Если высшее учебное заведение превращается в гетто, которое до поры вынуждены терпеть ради видимости либерализма, надо ли изумляться, что там портятся нравы, процветают интриганство и стукачество?", - задается он в газете "Собеседник" вопросами, содержащими в себе ответ. 

Меняется, следуя тренду, и понятийный аппарат, и публично используемая лексика, замечает писатель. То, что раньше стеснительно маркировалось как "конформизм", теперь все большее количество политически активных россиян свободно называет "коллаборационизмом", который трудно оправдать даже какой-либо благотворительностью или воплощаемой в жизнь "теорией малых дел". Особенно хорошо заметно Быкову это на одной из его работ: он, помимо всего прочего, школьный учитель. 

"У современных детей среди многих полезных чувств особенно сильно развита брезгливость. И российской власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и взаимно унизительных компромиссов", - постулировал писатель. 

Именно последнее обстоятельство позволяет судить о наступившей эпохе, считает он, как о "прекрасной".

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22:50    
на примере чичереной хорошо видна трансформация - как идеи "русского мира" превратили ее из человека в обезьяну - вид отвратный, шваль, психованная бомжиха, похоже и кокаинщица, в тюрьму ее за разжигание войны против дружеского украинского народа...  этой шалаве  "русский мир" надо бы защищать в россии - от цыганского криминала и уголовников мигрантов, а она дурака валяет в лугандоне... твой "русский мир" хорошо виден в россии - полный срач... а путинцы, что с патриотическими рожами разворовали страну - какая колонна - "шестая" или "первая"?..

20:26    
Вышла в свет только что новая песня Ю. Чичериной "Его оплот", где есть хорошие слова о том, что идёт тотальная охота на "Русский мир"...Эту охоту, борьбу на уничтожение всего РУССКОГО ведёт прозападная "пятая колонна", активным представителем которой является нерусь Быков и масса ему подобных ненавистников России!

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