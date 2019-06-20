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Новости

10:20

ГИК отменил заседание по рассмотрению жалоб на «тайное» назначение выборов

фото ЗакС политика ГИК отменил заседание по рассмотрению жалоб на «тайное» назначение выборов

Петербургский Горизбирком отменил заседание, на котором планировалось обсудить ситуацию с «тайным» назначением выборов муниципальных депутатов. Заседание должно было пройти 20 июня, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру из здания ГИКа.

Горизбирком решил отменить заседание 19 июня. При том, что анонс встречи членов ГИК с сайта комиссии не убрали, представителей всех желавших поучаствовать в мероприятии партий накануне предупредили лично.

Члены комиссии из политических партий составили обращение с требованием провести внеочередное заседание 21 июня. Под документом поставили подписи представители «Справедливой России», «Яблока», «Партии роста», ЛДПР и КПРФ. Им причину переноса заседания не пояснили. 

Напомним, ранее активисты и оппозиционные депутаты сообщили, что 10 - 30 муниципальных образований назначили выборы мундепов, но не обнародовали соответствующее решение. Среди таких образований МО «Чкаловское», о котором ЗАКС.Ру писал ранее. Из-за «тайного» назначения выборов потенциальные кандидаты в мундепы теряют время на подачу документов - на это отводится 20 дней с момента вступления решения о выборах в силу.

София Саттарова

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