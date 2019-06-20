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10:43

Коллегия петербургского Горсуда не захотела отводить себя в процессе о вытоптанных газонах

фото ЗакС политика Коллегия петербургского Горсуда не захотела отводить себя в процессе о вытоптанных газонах

В четверг, 20 июня, в Горсуде началось рассмотрение апелляции сотрудника петербургского штаба Алексея Навального Дениса Михайлова и координатора движения "Весна" Богдана Литвина по делу о растоптанных газонах и испорченных кустарниках в ходе состоявшейся 5 мая 2018 года акции против инаугурации Владимира Путина. Суд первой инстанции ранее обязал активистов выплатить 7,2 млн рублей по требованию прокуратуры и комитета по благоустройству.

В начале рассмотрения апелляции защитник Литвина Александр Передрук ходатайствовал об отводе судебной коллегии. По мнению юриста, городской суд уже показал свою предвзятость к стороне ответчика, когда подведомственная Горсуду объединенная пресс-служба судов Петербурга опубликовала "претенциозные" высказывания об участниках процесса в своем пресс-релизе.

После рассмотрения дела в первой инстанции в официальном Telegram-канале пресс-службы появилось сообщение о состоявшемся процессе. Высказывания Михайлова и Литвина в этом сообщении назывались "голословными". Также там говорилось, что ответчики пытались подменять понятия, а противопоставить требованиям истца им было почти нечего.

По словам Передрука, руководство Горсуда фактически поддержало позицию своей пресс-службы, поскольку не провело проверку публикации сотрудников и никак не высказалось о подобной манере подачи информации.

Суд после недолгого совещания отказал в удовлетворении ходатайства. Также председательствующая судья Ольга Игнатьева не разрешила фото- и видеосъемку, объяснив это тем, что некоторые слушатели до начала заседания успели сделать несколько фотоснимков без разрешения суда.

Напомним, прокуратура и комитет по благоустройству изначально требовали у активистов 10,9 млн рублей за испорченные зеленые насаждения в Александровском саду и саду у Эрмитажа. Однако Фрунзенский районный суд уменьшил размер взыскиваемой суммы до 7,3 млн рублей. Литвина и Михайлова назначили ответчиками по делу, так как прокуратура и МВД решили, что они были организаторами состоявшейся 5 мая акции. Активисты требуют отменить решение Фрунзенского суда.

Сергей Еремеев

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