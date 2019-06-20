Московские триумфальные ворота обследуют за почти 6 млн рублей Объект культурного наследия федерального значения, монумент "Ворота триумфальные Московские" в 2020 году ждет капитальная реставрация, однако прежде специалистам предстоит провести тщательное обследование памятника и после подготовить проект предстоящих работ. КГИОП собирается потратить на начальный этап подготовительных работ 5,8 млн рублей. Подрядчиком выбрано ООО "Реставратор". Проект состоит из историко-архивных и библиографических изысканий, архитектурных обмеров памятника, фотофиксации, инженерного обследования конструкций, натурных и лабораторных исследований материалов, изучения скульптур. "В настоящее время облицовки ворот имеют утраты и повреждения отделочных слоев, следы внешней коррозии, частично утрачено заполнение швов между элементами облицовок, нарушена система водоотведения", - констатировали эксперты КГИОП. Московские триумфальные ворота, исполненные в стиле раннего классицизма XIX века, были возведены в 1838 году в честь побед России в войнах с Персией, Турцией и Польшей. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен