Путин опоздал на "прямую линию" с россиянами на 10 минут «Прямая линия» с президентов Владимиром Путиным начинается с 10-тиминутной задержкой. Трансляция доступна на телеканале «Россия 24». Всего поступило порядка 1,5 млн обращений россиян. Самый популярный формат – телефонные звонки: на «прямую линию» россияне позвонили около миллиона раз. Традиционная «прямая линия» с Путиным проходит ежегодно, в 2019 году она состоялась 20 июня. Президент общается с россиянами в этом формате 17-й раз. Трансляция доступна в эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен