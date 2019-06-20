Госдума рассмотрит законопроект о "послаблении" уголовной статьи о наркотиках

Депутаты нижней палаты федерального собрания в ближайшее время рассмотрят проект закона, предполагающие смягчение некоторых пунктов 228 статьи УК РФ о хранении и обращении наркотиков, уведомляет "Коммерсант".

Согласно выдержкам из документа, предлагается снизить минимальные сроки за хранение запрещенных веществ в крупном и особо крупном размере до 5 и 7 лет соответственно, вместо прописанных ныне 10-15 и 15-20 лет.

Также предлагается приобретение и хранение наркотиков перевести из категории тяжких преступлений в категорию средней тяжести, что снизит наказание по ним с 3-10 до 2-5 лет заключения.

Как отметил один из авторов инициативы, глава проекта "Новая наркополитика" Лев Левинсон, в случае, если документ будет принят, то на свободу раньше срока смогут выйти порядка 50 тысяч арестантов.

Ранее спикер парламента Вячеслав Володин поручил проанализировать правоприменение ст. 228 УК и ст. 303 УК (О фальсификации доказательств).

Разговоры на федеральном уровне о "послаблении" "наркотической" статьи стали возможны после резонансного дела журналиста Ивана Голунова, которому при обыске полицейские подбросили наркотики.