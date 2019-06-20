Путин рассказал о планах построить 200 комплексов по переработке мусора в России

В рамках программы переработки мусора в России в течение несколько лет планируется построить около 200 комплексов, потратив на это чуть более 300 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин в рамках «прямой линии». Треть средств планируется потратить из бюджета, остальное – привлечь из бизнеса.

Путин ответил на вопросы россиян об экологии. Один из них задала Екатерина Адушкина, 15-летний блогер. Она отметила, что многие говорят о раздельном сборе мусора, но в итоге все сваливают в одну кучу. Несколько россиян пожаловались на переполненные помойки, прислав фотографии из нескольких регионов страны. Мусорная реформа действует уже полгода, но для граждан ничего не изменилось, нововведения не работают, и ситуация становится только хуже, пожаловались россияне.

Путин, отвечая на вопрос Адушкиной, сообщил, что ежегодно в России скапливается 70 млн тонн отходов, но их промышленной переработкой никто не занимается. Такое количество мусора он объяснил, в том числе, появлением общества потребления – даже если реальные доходы россиян падали последние несколько лет, напомнил президент. Появились новые упаковки, много пластика, в Тихом океане – «целые острова размером с небольшую европейскую страну», отметила Путин. «Что показали [на фотографиях с мусором, которые прислали россияне] – это безобразие», - подчеркнул президент.