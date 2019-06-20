Путин: Нужно работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных

Президент Владимир Путин в ходе “прямой линии» заявил, что нужно стремиться не к тому, чтобы чиновники получали такую же зарплату, как простые работники, а наоборот – рядовые работники зарабатывали как чиновники.

Путин отметил, что задача властей – работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных. Если снизить зарплаты чиновников, они разбегутся по частным компаниям, и тогда принимать важные решения будет некому, считает президент.

Разница в зарплатах не должна быть колоссальной, признал Путин, он отметил, что его самого цепляет, когда он видит зарплаты глав некоторых госкомпаний. Однако в таких корпорациях много иностранцев, их уровень доходов считается от первых лиц, и если понизить им зарплаты, они уйдут, считает Путин. При этом недопустимо, когда чиновник в здравоохранении получает в разы больше врача больницы, подчеркнул президент.