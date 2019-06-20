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14:40

Врио главы Мурманской области: Проблема с зарплатами врачей действительно есть

фото ЗакС политика Врио главы Мурманской области: Проблема с зарплатами врачей действительно есть

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис, посмотрев отрывок "Прямой линии" с Владимиром Путиным, где проживающая в регионе врач-лор рассказала о мизерной зарплате в 20 тысяч рублей, признал, что проблема имеется и поручил профильным ведомствам начать проверку медучреждений.

"Конечно, проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни есть, и не только у врачей, область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли. Поручил провести дополнительную проверку обращений с жалобами на зарплаты, это отдельная важная задача на постоянном контроле", - отчитался Чибис у себя в Facebook.

В марте Чибис, лично убедившись в удручающем состоянии больниц Мурманска и области, уволил регионального министра здравоохранения Валерия Перетрухина.

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15:03    
Может хватит уже капитализма в России??? Даёшь Советскую власть! Вперёд в СССР!

14:59    
Вот все ругали советскую ОТНОСИТЕЛЬНУЮ уравниловку по зарплатам, которая обеспечивала социальное равенство советских граждан, зато сейчас в буржуазной России у госслужащих Сечина, Миллера и тд. годовая зарплата 600 МИЛЛИОНОВ руб.(!!!!!!!!!!), а у врача в Заполярье 240 тысяч в год...

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