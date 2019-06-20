Врио главы Мурманской области: Проблема с зарплатами врачей действительно есть

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис, посмотрев отрывок "Прямой линии" с Владимиром Путиным, где проживающая в регионе врач-лор рассказала о мизерной зарплате в 20 тысяч рублей, признал, что проблема имеется и поручил профильным ведомствам начать проверку медучреждений.

"Конечно, проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни есть, и не только у врачей, область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли. Поручил провести дополнительную проверку обращений с жалобами на зарплаты, это отдельная важная задача на постоянном контроле", - отчитался Чибис у себя в Facebook.

В марте Чибис, лично убедившись в удручающем состоянии больниц Мурманска и области, уволил регионального министра здравоохранения Валерия Перетрухина.