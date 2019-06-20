Путин отказался либерализовать статью о наркотиках после дела Ивана Голунова

Глава государства, на данный момент беседующий с россиянами в формате "Прямой линии", услышав вопрос о фабрикации дел - в частности, журналиста Ивана Голунова - и подбрасывании наркотиков, ответил, что считает уже имеющееся наказание вполне резонным, в связи с чем смягчать его не следует.

"Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет. Потому что угроза для нашей нации и народа очень велика. Никакой либеализации здесь быть не может", - заявил президент, отметив, что в системе собственной безопасности МВД надо создать структуру, которая займется злоупотреблениями при делах, подобных делу Голунова. Он выразил надежду, что виновные понесут соответствующее наказание.

"Прямая линия" с Владимиром Путиным проходит в нынешнем году уже в 17-й раз. На пульт приема сообщений от граждан поступило уже почти 2 млн вопросов от граждан РФ.