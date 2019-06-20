Путин о затратах на вооружение: Хочешь мира - готовься к войне

Во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным молодой юноша поинтересовался, зачем по телевидению ежедневно демонстрируют так много различного оружия и военных разработок: "Мы что, готовимся к какой-то войне?".

В ответ глава государства вспомнил расхожие фразы-клише.

"Хочешь мира - готовься к войне. Есть и другое выражение: кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. И что хотел сказать: Россия - не лидер по расходам на вооружение. Нас значительно опережают США, Китай и Саудовская Аравия", - заметил Путин.

Войны с Ираном, закрывая тему заверил он, не будет.

"Прямая линия" с президентом длится уже более 3,5 часов.