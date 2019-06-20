Появившиеся на дорогах "вафельницы" "простимулируют" петербуржцев не создавать заторы

Минувшей ночью с 19 на 20 июня на перекрестке улицы Орбели и Светлановского проспекта на дорожном полотне была нанесена новая разметка желтого цвета - "вафельница", поделились очевидцы события в паблике "ДТП и ЧП Петербург".

Следует напомнить, что согласно изменениям в ПДД от 28 апреля 2018 года, разметка 1.26 "Вафельница" – желтые линии, образующие соответственный рисунок на дороге - являют собой участок, который воспрещается пересекать, если на перекрестке образовался затор. Речь идет только о тех автомобилистах, кто едет прямо; те же, кто поворачивают направо либо налево - и при этом не мешают другим участникам движения - освобождаются от ответственности.

Штраф для граждан, не успевших покинуть "вафельницу" до включения красного сигнала светофора, составит 1000 рублей.

Фото: "ДТП и ЧП Петербург"

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