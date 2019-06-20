Умер владелец "Уралсиба" Владимир Коган

Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган скончался в возрасте 56 лет, сообщается на сайте банка.

Факт смерти банкира подтвердила его семья, передает ТАСС. Причина смерти не называется. Известно, что год назад, в июле 2018-го, Коган перенес инсульт. По данным проекта BAZA, в последние полтора месяца банкир находился в реанимации без сознания.

Коган – уроженец Петербурга, был совладельцем Промстройбанка, приобрел контрольный пакет акций «Уралсиба» в 2015 году. Был директором департамента капитальных вложений Минрегиона, отвечал за строительство дамбы в Финском заливе. Занимал в списке самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes 140-е место с состоянием 750 млн долларов.