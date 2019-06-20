"Будку" Ахматовой в Комарово передадут в собственность Петербурга

Дачу Анны Ахматовой в Комарово передадут в собственность Петербурга, сообщили в Смольном.

Комитет имущественных отношений провел переговоры с федеральным Росимуществом и в итоге добился решения в свою пользу. Теперь управление Росимущества по Петербургу и Ленобласти должно подготовить соответствующие документы.

После регистрации права собственности КИО предоставит дачу в пользование Союзу писателей Петербурга. Для союза определят наиболее приемлемый вариант льгот, установленных законами региона.

Один из шести писательских домиков в Комарово – дача Ахматовой, «будка», где поэтесса жила с 1955 года. Передача в собственность города позволит закрепить права Союза писателей на пользование историческими дачами без участия в торгах и сохранить культурное наследие, уверены в Смольном. Передачу приурочат к 130-летию со дня рождения Ахматовой, который отмечается 23 июня.