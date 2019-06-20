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20 июня, 20:29

В селах Карелии введут должность старосты

фото ЗакС политика В селах Карелии введут должность старосты

Депутаты Заксобрания Карелии приняли законопроект о введении должности сельского старосты в республике, передает ТАСС со ссылкой на спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича.

По словам Шандаловича, такой шаг позволит создать «более управляемую систему» в Карелии для органов местного самоуправления и «их доступности для людей». В задачи старосты будет входить передача местным властям решений сходов жителей села и помощь в организации общественных слушаний.

Идею вернуть институт сельских старост высказал глава Карелии Артур Парфенчиков. Назначать старост будут местные советы по предложениям схода жителей села. Староста не будет иметь права работать на муниципальной и государственной службе, должен проживать на территории населенного пункта, обладающего активным избирательным правом.

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