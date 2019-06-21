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Новости

10:20

Грузинская оппозиция намерена продолжить протесты

фото ЗакС политика Грузинская оппозиция намерена продолжить протесты

Сегодня, 21 июня, вечером оппозиция Грузии намеревается снова массово выйти на улицы Тбилиси с тем, чтобы продолжить начатый накануне протест. О своих намерениях проинформировали лидеры партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" Гига Бокерия и Григол Вашадзе

Митинг пройдет на проспекте Руставели - у стен парламента страны. Заявители манифеста заверили, что на сей раз он будет мирным. Вчера, напомним, акция переросла в агрессивную форму, в результате чего пострадали более 60 человек - в основном, правоохранители.

20 июня у стен главного законодательного органа Грузии собрались тысячи человек, выражая неудовольствие тем, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и изъяснялся на русском языке. Начавшись мирно, протест вскоре перерос в стычки с полицией.

Оппозиция требует отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии.

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10:49    
Грузины всё не перебесятся...Очень похоже, что Саакашвили перехватит власть с кровью..У России Грузия под контролем(Тбилиси на расстоянии пушечного выстрела с Ю. Осетии) и совершенно не важно, кто там правит...

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