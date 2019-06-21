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10:40

В ЗакСе одобрили законопроект о социальном такси для всех ветеранов

фото ЗакС политика В ЗакСе одобрили законопроект о социальном такси для всех ветеранов

Услуги петербургского социального такси могут предоставить для всех ветеранов Великой Отечественной войны, а не только для инвалидов. Соответствующий законопроект 21 июня одобрили на заседании комитета по законодательству ЗакСа.

Авторы инициативы единороссы Денис Четырбок и Дмитрий Тугов предложили расширить перечень льготных категорий петербуржцев, которым государство помогает добираться до социально значимых объектов, таких как госучреждения или медицинские объекты.

По мнению депутатов, в перечень льготников должны войти и все участники Великой Отечественной войны. 

Ранее инициативу поддержал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

- Каждый человек, переживший такие испытания, как война и блокада, должен получить всемерную поддержку государства, - отметил Макаров.

В случае принятия закон вступит в силу с начала 2020 года.

Напомним, ранее ЗакС принял в первом чтении законопроект врио губернатора Петербурга Александра Беглова, который расширял перечень пользователей соцтакси новыми категориями людей с ограниченными возможностями.

Сергей Еремеев


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