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10:50

Глава "Мемориала" в Грозном Оюб Титиев вышел на свободу

фото ЗакС политика Глава "Мемориала" в Грозном Оюб Титиев вышел на свободу

Руководитель центра "Мемориал" в Грозном Оюб Титиев покинул стены исправительной колонии в Аргуне: ранее правозащитнику одобрили УДО, извещает РИА "Новости".

Титиева встретили родные, близкие и журналисты.

– Оюб, вы планируете вернуться к правозащитной деятельности?

– А я из нее и не уходил.

21 мая борец за права человека подал прошение об условно-досрочном освобождении. Суд его одобрил, и оно вступило в силу 10 июня.

18 марта 2019 года чеченский суд приговорил Титиева к 4 годам колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ). Защита правозащитника и он сам утверждали, что никаких запрещенных веществ мужчина никогда не употреблял, поэтому дело кажется им наспех сфабрикованным. Глава республики Рамзан Кадыров известен своим неоднозначным отношением к борцам за права и свободы человека, а также представителям сексуальных меньшинств.

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