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11:25

ФОМ: Россияне стали меньше интересоваться внешней политикой

фото ЗакС политика ФОМ: Россияне стали меньше интересоваться внешней политикой

Количество россиян, "охладевших" ко внешнеполитическому курсу страны, впервые с 2015 года превысило долю тех, кому следить за данным процессом все еще интересно - 50% против 49%, информируют социологи Фонда "Общественное мнение".

В 2016 году иностранное влияние России волновало 69% опрошенных, и тогда данный показатель достиг исторического "пика".

Треть россиян сообщили, что руководство страны уделяет слишком много внимания внешней политике, забывая о проблемах собственных граждан. В свою очередь 12% полагают, что международной повестке отводится не так и много времени, а 39% уверены, что об этом говорят столько, сколько нужно.

48% респондентов заявили о том, что Россия терпела лишь удачи в своей внешнеполитической деятельности. Среди успехов названы победы в Сирии, сотрудничество с Китаем, возврат Крыма. "Оголенным нервом" до сих пор считаются отношения с Украиной.

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11:57    
Всё закономерно, так как в 2016 году была МАССА внешнеполитических событий, которые интересовали россиян: горячая фаза войны  в Сирии, Крым, события в Донбассе, введение всё новых и новых западных санкций и тд и тп. Сейчас же всё стало намного спокойнее, санкции оказались пустышками и народ стал меньше интересоваться внешней политикой! Стоит, к примеру, начаться войне против Ирана, так сразу интерес возрастёт!

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