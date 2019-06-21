Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:23

СК неожиданно отозвал законопроект о наказании за врачебные ошибки

фото ЗакС политика СК неожиданно отозвал законопроект о наказании за врачебные ошибки

Следственный комитет удалил с собственного сайта новость о введении уголовной ответственности для медиков, допустивших врачебные ошибки, которые повлекли за собой смерть пациента, передает "Коммерсант". Также был отозван соответствующий проект закона. 

В документе говорилось о наказании врачей за ненадлежащее оказание медицинской помощи в зависимости от причиненного ущерба здоровью: либо тюремный срок до 6 лет, либо штраф до 200 тысяч рублей. За сокрытие подобного рода преступления предполагалось лишать свободы на срок до 3 лет или присуждать штраф в размере 300 тысяч рублей.

Представитель СК Леонид Рошаль в беседе с "Коммерсантом" уточнил, отчего законопроект был отозван.

"Это старая версия, разработанная около года назад и уже изученная медицинским сообществом. После этого в нее были внесены изменения в части лишения свободы - теперь оно не предусматривается", - поделился он.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
16:25 Калининградский губернатор поддержал экоактивистку, на которую завели пять уголовных дел

16:20 Муниципал: Сотрудники ИКМО «Ржевка» в рабочее время не открыли дверь эсерам

16:17 Одному из островов Валаамского архипелага присвоили имя Иоанна Кронштадтского

15:55 Петербуржцы выбрали самый комфортный район

15:33 Муниципал: В МО «Дачное» уже агитируют за команду действующего главы

15:30 Независимым социологам не хватает денег на исследование предвыборных ожиданий   1

15:02 Спикер грузинского парламента подал в отставку на фоне протестов в Тбилиси

14:51 Муниципал: Глава МО Екатерингофский, непотребно оскорбив активиста, попал в полицию   2

14:21 Муниципал: На сайте МО «Петро-Славянка» указали неверный телефон ИКМО   2

14:21 Саакашвили призывает своих сторонников выходить на акции протеста в Грузии   2

13:59 Павловский: "Прямая линия" Путина превратилась в отправку сигналов бюрократам   1

13:55 Сотрудники ККИ продолжают пресекать нелегальную торговую деятельность в Петербурге   2

13:45 Муниципал: Депутат МО «Автово» Шмаков будет выдвигаться в совет МО № 15

13:37 С 2012 года число усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в 9 раз

13:26 В Кремле начали составлять список поручений Путина по итогам "Прямой линии"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.