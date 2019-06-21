Навальный: Петербург - зона "электоральной аномалии"

Политик Алексей Навальный, чьи представители пытаются активно вести муниципальную кампанию в Петербурге, откликнулся в авторской программе на растущее чисто скандалов с утаиванием муниципалитетами даты выборов. При всей своей декларируемой любви к городу он констатировал, что политическая культура здесь находится на уровне различного рода "электоральных султанатов", как называют некоторые политологи некоторые национальные республики ввиду особенностей местных выборов. Впрочем, речь идет не о культуре избирателей, а о поведении организаторов.

"Санкт-Петербург - зона электоральной аномалии. Есть Чечня, есть Кубань, есть какая-нибудь Тыва, и Петербург, наш самый прекрасный продвинутый город недалеко ушел. Там используется совершенно фантастическая технология победы на муниципальных выборах: это, знаю, звучит странно, но там прячут избирательные комиссии!", - воскликнул в своем еженедельном эфире глава Фонда борьбы с коррупцией.

По его словам, наглость, с которой организуются петербургские выборы - "совершенно неописуемая", в которую даже трудно поверить.

Ранее, после нескольких случаев замалчивания муниципалами тех дат, на которые они назначили проведение выборов, группа депутатов ЗакСа обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой срочно вмешаться в ситуацию - пока у кандидатов не истек срок, позволяющий зарегистрироваться.