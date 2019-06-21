В Кремле начали составлять список поручений Путина по итогам "Прямой линии"

В аппарате главы государства началась работа по формированию списка поручений Владимира Путина по итогам прошедшей накануне, 20 июня, "Прямой линии", поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас уже в администрации начинается работа по формулированию перечня. Сегодня на совещании у Вайно [начальника АП Антона Вайно] были даны соответствующие поручения подразделениям администрации, и администрация сейчас начнет работать со стенограммой. Перечень формулируется очень тщательно, чтобы не забыть ни одного, никаких планов, о которых сказал президент в ходе "Прямой линии", - цитирует "Интерфакс" Пескова.

Традиционная "Прямая линия" с Путиным длилась более 4 часов. В её ходе президент ответил на 70 вопросов.