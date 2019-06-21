С 2012 года число усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в 9 раз

По сравнению со статистикой за 2012 год случаев усыновления иностранцами российских сирот стало меньше в девять раз. Об этом говорят данные по итогам 2018 года, которые приводит "Интерфакс" со ссылкой на Министерство просвещения.

За весь 2018 год иностранцы приняли в свои семьи только 289 российских детей, тогда как шестью годами ранее их число было 2604. При этом характерно, что две трети из этих 289 детей усыновили итальянцы.

В 2012 году "лидерами" в деле усыновления россиян были американцы - до принятия российскими властями законодательной инициативы, получившей неофициальное название "закон Димы Яковлева".

Напомним, наиболее остро тема российских сирот встала в конце 2012 года, когда Россия запретила их усыновлять гражданам Соединенных Штатов Америки. "Закон Димы Яковлева", вызвавший общественное возмущение, позиционировался властью как некий недружественный ответ на так называемый "акт Магнитского" - документ, накладывающий санкции на группу из российских силовиков, судей и чиновников, причастных, по мнению составителей, к нарушению прав человека.