Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:55

Сотрудники ККИ продолжают пресекать нелегальную торговую деятельность в Петербурге

фото ЗакС политика Сотрудники ККИ продолжают пресекать нелегальную торговую деятельность в Петербурге

В комитете по контролю за имуществом Петербурга отчитались о проведенной за неделю работе по пресечению деятельности нелегальных торговых точек. О надзорных мероприятиях сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, на севере города по результатам рейда были изъяты 18 торговых столов, 4 тележки-холодильника, 2 авто, осуществлявших продажу кофе, 19 автолавок и демонтирован 21 киоск - данные объекты функционировали, не имея необходимой документации.

Помимо прочего работники ККИ конфисковали более 2,5 тысяч единиц товара, в числе которого - трикотаж, сувениры, очки, аксессуары для мобильных телефонов и прочее.

Право изымать нелегальную продукцию у ККИ появилось совсем недавно - 5 мая 2019 года. Принявшие соответствующий закон депутаты городского ЗакСа надеются, что таким образом несанкционированная торговля будет пресечена.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:02    
Дайте мне оборотня! Посажу его на бутылку, и пусть с ней и патрулирует на радость людям.

14:22    
У метро "Озерки" навели порядок с обеих сторон пр.Энгельса ещё при Полтавченко. НО !!! Рано радовались. Опять вылезли черно...бровые. Патруль проходит мимо. Интересно, сколько стоит "лицензия" ?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
16:25 Калининградский губернатор поддержал экоактивистку, на которую завели пять уголовных дел

16:20 Муниципал: Сотрудники ИКМО «Ржевка» в рабочее время не открыли дверь эсерам

16:17 Одному из островов Валаамского архипелага присвоили имя Иоанна Кронштадтского

15:55 Петербуржцы выбрали самый комфортный район

15:33 Муниципал: В МО «Дачное» уже агитируют за команду действующего главы

15:30 Независимым социологам не хватает денег на исследование предвыборных ожиданий   1

15:02 Спикер грузинского парламента подал в отставку на фоне протестов в Тбилиси

14:51 Муниципал: Глава МО Екатерингофский, непотребно оскорбив активиста, попал в полицию   2

14:21 Муниципал: На сайте МО «Петро-Славянка» указали неверный телефон ИКМО   2

14:21 Саакашвили призывает своих сторонников выходить на акции протеста в Грузии   2

13:59 Павловский: "Прямая линия" Путина превратилась в отправку сигналов бюрократам   1

13:55 Сотрудники ККИ продолжают пресекать нелегальную торговую деятельность в Петербурге   2

13:45 Муниципал: Депутат МО «Автово» Шмаков будет выдвигаться в совет МО № 15

13:37 С 2012 года число усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в 9 раз

13:26 В Кремле начали составлять список поручений Путина по итогам "Прямой линии"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.