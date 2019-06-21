Саакашвили призывает своих сторонников выходить на акции протеста в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вынужденно покинувший пределы родной страны и позднее вновь получивший гражданство Украины, взывает к своим соратникам, настаивая, чтобы они вышли на улицы Тбилиси и протестовали против "режима" нынешнего главы государства Бидзины Иванишвили.

"Сейчас все вопросы необходимо отложить в сторону, все, кто любит Грузию, в том числе все мои сторонники, должны выйти, чтобы убрать режим Иванишвили. недопустимо, чтобы средневековый феодал управлял страной, претендующей на то, чтобы быть частью Европы", - обратился из-за рубежа Саакашвили к согражданам.

Иванишвили, утверждает он, навязывает стране пророссийскую политику, которая "сеет" лишь бедность и несчастья в Грузии.

"Этот человек должен убраться и вернуть все, что украл у грузинского народа. Сейчас Грузия - превыше всего", - резюмировал послание к соратникам Саакашвили.

20 июня у стен главного законодательного органа Грузии собрались тысячи человек, выражая неудовольствие тем, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и говорил на русском языке. Начавшись мирно, протест вскоре перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадали более 240 человек.

Оппозиция требует отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Протесты продолжатся и сегодня, 21 июня.