Независимым социологам не хватает денег на исследование предвыборных ожиданий

Группе петербургских социологов, весной заявивших о намерении провести профессиональное исследование политических настроений в обществе, "критически не хватает" на это собираемых посредством краудфандинга денег, рассказала участница проекта "Открытое мнение", социолог Мария Мацкевич "Эху Петербурга". Работа должна коснуться предвыборных ожиданий граждан и динамике рейтингов заявившихся кандидатов.

По ее словам, для столь крупного и значительного города, как Петербург, неприемлема ситуация, при которой вместо регулярных и полномасштабных исследований на эту тему дело ограничивается появлением очень кратких сводок на сайте администрации в разделе "статистика". Официально, сетует женщина, на различные опросы выделяются крупные бюджетные средства, однако результатов соответствующей работы петербуржцы практически лишены.

"Им звонят часто, а в результате люди не видят, что получил тот, кто звонил. Этого нет в открытом доступе", - заметила Мацкевич, назвав недоверие к опросам значимой коммуникативной проблемой.

Общение с респондентами в рамках "Открытого мнения" стартует 24 июня. Помимо всего остального, петербуржцев спросят о наиболее предпочтительном для них способе и форме связи, которые практикуют социологи. Исследование будет освещаться в социальных сетях фактически в режиме настоящего времени.