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15:55

Петербуржцы выбрали самый комфортный район

фото ЗакС политика Петербуржцы выбрали самый комфортный район

Опрос в рамках виртуального проекта "Открытый Петербург", ставивший целью при помощи жителей определить самый пригодный и удобный для жизни городской район, показал, что таковым является один из самых старинных районов - Адмиралтейский, передает ТАСС. со ссылкой на директора Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимира Шамахова.

При выявлении общественного мнения учитывалось, помимо всего прочего, отношение жителей к работе муниципальных и районных властей.

Проголосовать можно было с 1 апреля, и в результате в опросе поучаствовало свыше 10 тысяч человек. По мнению Шамахова, получившуюся картину общественных настроений можно считать репрезентативной.

Результаты других исследований под эгидой "Открытого Петербурга" огласят 23 июня.

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