Одному из островов Валаамского архипелага присвоили имя Иоанна Кронштадтского

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому безымянный остров, входящий в состав Валаамского архипелага, получил имя православного святого Иоанна Кронштадтского, говорится на официальной странице карельского ЗакСа "ВКонтакте".

Перед тем, как инициатива отправилась в федеральный центр, региональные депутаты обсудили ее со своими избирателями. Инициативная группа граждан выразила свое согласие с новым топонимом в письменном виде.

Вновь названный остров граничит с главным островом архипелага - Валаамом.

Иоанна Кронштадтского, жившего в 19 веке, канонизировали в 1990 году. Более полувека он прослужил в Андреевском соборе Кронштадта и приобрел известность как чудотворец и благотворитель.