Калининградский губернатор поддержал экоактивистку, на которую завели пять уголовных дел

Глава Калининградской области Антон Алиханов опубликовал у себя в Instagram видеообращение в поддержку руководителя общественной организации "Экозащита" Александры Королевой, которая стала фигурантом 5 уголовных дел ввиду неуплаты штрафов, выписанных объединению как НКО-иноагенту.

"Хотел бы выразить слова поддержки Александре Королевой. Сегодня планирую встретиться с ее калининградскими коллегами и внести свою небольшую финансовую лепту в то, чтобы были погашены штрафы, за которые в отношении Александры Евгеньевны были возбуждены уголовные дела. И, конечно, призываю всех наших граждан, неравнодушных к вопросам экологии и не только, наших предпринимателей, помочь ей и „Экозащите“ погасить эти долги", - призвал калининградцев Алиханов.

Чиновник также выразил надежду, что в ближайшее время уголовное преследование экоактивистки будет прекращено, и напомнил, как много она успела сделать для защиты родного города.

Вместе с тем, считает губернатор региона, Королевой все же придется зарегистрироваться в качестве иноагента, чтобы в дальнейшем избежать повторения подобной ситуации.

Минюст внес "Экозащиту" в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. На данный момент сумма выписанных организации штрафов превышает 2 млн рублей. СМИ пишут, что Королева может находиться в Германии, где планирует попросить политического убежища.