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18:11

Эсеры настроены против идеи расширения полномочий ДПС

фото ЗакС политика Эсеры настроены против идеи расширения полномочий ДПС

Информация о возможном наделении сотрудников дорожно-патрульной службы полномочиями суда встревожила лидера справедливороссов Серея Миронова. По его мнению, не следует допускать внедрение практики, при которой "гаишник" вправе личным решением приостановить действие водительских прав того или иного автомобилиста.

"Нет гарантии, что инспекторы не начнут злоупотреблять новыми полномочиями, и это даст очередной повод для коррупции на "низовом" уровне. Сегодня даже те санкции, которые назначаются водителям в автоматическом режиме, на основании данных видеокамер, зачастую оказываются неправомерны", - цитирует позицию Миронова его персональный сайт.

Если таким образом предполагается снизить нагрузку на суды, то, предрекает политик, эффект от принятия новых правил может получиться противоположным.

"Автовладельцы начнут чаще обжаловать решения дорожных полицейских", - прогнозирует главный "эсер" в стране.

Предложение, расширяющее права ДПС, выдвигалось высокопоставленными представителями полиции при экспертном обсуждении новой редакции КоАП.

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