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19:21

Невзоров сделал за Путина выводы из его "прямой линии"

фото ЗакС политика Невзоров сделал за Путина выводы из его "прямой линии"

Публицист Александр Невзоров поспешил изложить своим поклонникам причины фрустрации президента Владимира Путина, в которую, судя по размышлениям Невзорова в Instagram, мог впасть глава государства сразу после "прямой линии" с населением, а то и во время нее. Путин, по его определению, "явно скис", не ожидая столь печальной для себя картины страны, которая, как выяснилось 20 июня, держится исключительно на идущих бок о бок коррупции и лояльности начальству.

"Сакральные стройматериалы, из которых предполагалось создать храм государственности, растащили на особнячки, шубохранилища, личные сортиры из каррарского мрамора, бассейны с искусственным тройным прибоем и иониксовые лежанки для девок с надувными губами. А там, где должен был парить двуглавый орел, летают мерзкие квадрокоптеры Навального", 

В заключение своего образного ряда он заметил, что восстанавливать империю по образцу 19 века попросту некому, кроме дешевой рабочей силы из ближнего зарубежья.

Во время четырехчасового общения с народом Путину привычно удалось избежать острых вопросов. Также многим зрителям из Петербурга бросилось в глаза то, что президент, ведя речь о врио губернатора Александре Беглове, ни разу не назвал его по имени и фамилии. Особенно наглядно это было продемонстрировано "в связке" с московским мэром Сергеем Собяниным, таковой чести удостоившегося.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:21    
Невзоров-браво!!!

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