Невзоров сделал за Путина выводы из его "прямой линии"

Публицист Александр Невзоров поспешил изложить своим поклонникам причины фрустрации президента Владимира Путина, в которую, судя по размышлениям Невзорова в Instagram, мог впасть глава государства сразу после "прямой линии" с населением, а то и во время нее. Путин, по его определению, "явно скис", не ожидая столь печальной для себя картины страны, которая, как выяснилось 20 июня, держится исключительно на идущих бок о бок коррупции и лояльности начальству.

"Сакральные стройматериалы, из которых предполагалось создать храм государственности, растащили на особнячки, шубохранилища, личные сортиры из каррарского мрамора, бассейны с искусственным тройным прибоем и иониксовые лежанки для девок с надувными губами. А там, где должен был парить двуглавый орел, летают мерзкие квадрокоптеры Навального",

В заключение своего образного ряда он заметил, что восстанавливать империю по образцу 19 века попросту некому, кроме дешевой рабочей силы из ближнего зарубежья.

Во время четырехчасового общения с народом Путину привычно удалось избежать острых вопросов. Также многим зрителям из Петербурга бросилось в глаза то, что президент, ведя речь о врио губернатора Александре Беглове, ни разу не назвал его по имени и фамилии. Особенно наглядно это было продемонстрировано "в связке" с московским мэром Сергеем Собяниным, таковой чести удостоившегося.

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