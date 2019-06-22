Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже наград Великой Отечественной войны

Роскомнадзор требует от американской интернет-платформы eBay удалить 32 объявления о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны и других государственных наград и знаков отличия, сообщается на сайте РКН.

С 11 страниц информация уже удалена, ведомство ждет удаления еще 21. В Роскомнадзоре напомнили, что приобретение и сбыт государственных наград и официальных документов – это уголовное преступление.

Закон «Об информации» запрещает распространение сведений, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность, напомнили в РКН.