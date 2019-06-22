Беглов и другие официальные лица возложили цветы к монументу на Пискаревском кладбище

Чиновники Смольного, депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и другие возложили цветы к монументу Матери-Родины на Пискаревском кладбище, сообщили в Смольном.

22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны. В этот день, рано утром, войска нацистской Германии напали на СССР.

В церемонии приняли участие врио губернатора Александр Беглов, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, члены правительства и депутаты Ленобласти, ветераны войны и жители блокадного Ленинграда. Также участвовали командующие войсками, делегации Совета Федерации и Госдумы, представители Общественной палаты Петербурга и другие. Церемония завершилась прохождением роты Почетного караула.

Также Беглов и другие приняли участие в акции «Горсть земли», в рамках которой наполнили «солдатский кисет» землей, собранной с братских захоронений Пискаревского кладбища. Кисет передадут на хранение в Главный храм ВС РФ в Москве.

После церемонии Беглов осмотрел,как продвигается приведение в порядок индивидуальных воинских захоронений на кладбище. Планируется, что благоустройство завершится осенью.

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