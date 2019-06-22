Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:20

Беглов и другие официальные лица возложили цветы к монументу на Пискаревском кладбище

фото ЗакС политика Беглов и другие официальные лица возложили цветы к монументу на Пискаревском кладбище

Чиновники Смольного, депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и другие возложили цветы к монументу Матери-Родины на Пискаревском кладбище, сообщили в Смольном.

22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны. В этот день, рано утром, войска нацистской Германии напали на СССР.

В церемонии приняли участие врио губернатора Александр Беглов, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, члены правительства и депутаты Ленобласти, ветераны войны и жители блокадного Ленинграда. Также участвовали командующие войсками, делегации Совета Федерации и Госдумы, представители Общественной палаты Петербурга и другие. Церемония завершилась прохождением роты Почетного караула.

Также Беглов и другие приняли участие в акции «Горсть земли», в рамках которой наполнили «солдатский кисет» землей, собранной с братских захоронений Пискаревского кладбища. Кисет передадут на хранение в Главный храм ВС РФ в Москве.

После церемонии Беглов осмотрел,как продвигается приведение в порядок индивидуальных воинских захоронений на кладбище. Планируется, что благоустройство завершится осенью.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
14:20 Беглов и другие официальные лица возложили цветы к монументу на Пискаревском кладбище

13:28 Муниципал: Кандидат в мундепы не смог подать документы в ИКМО Сампсониевское из-за "фейковой" очереди

13:11 Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже наград Великой Отечественной войны

12:19 Путин: У России нет планов передачи Южных Курил Японии   1

11:10 Саамский активист заявил о давлении прокуратуры из-за вип-охоты в местах выпаса оленей

10:26 Песков назвал условие для восстановления авиасообщения с Грузией   1

21 июня, 22:33 Сорвавшие «фильтр»

21 июня, 21:59 Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией   7

21 июня, 21:42 Беглов назвал провокацией видео с "фальсификацией подписей" в свою поддержку   5

21 июня, 20:55 Профессор Соловей рассказал подробности своего "политического" увольнения   1

21 июня, 20:22 В Петербурге появится музей янтаря

21 июня, 19:59 Муниципал: «Яблоко» переманивает кандидатов в мундепы у других политических движений   3

21 июня, 19:54 СМИ: По делу о взятке ФСБ обыскивает здание одного из управлений МВД

21 июня, 19:21 Невзоров сделал за Путина выводы из его "прямой линии"   6

21 июня, 18:51 "Навальнисты" заявили, что "поймали" бюджетников на предвыборной фальсификации   11

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.